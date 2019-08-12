В Пачелме за смерть собутыльника будут судить мужчину, жившего на заброшенном вокзале Криминал

Пачелма, 12 августа 2019. PenzaNews. 56-летний мужчина, проживавший в заброшенном здании железнодорожного вокзала в Пачелмском районе Пензенской области, предстанет перед судом за причинение травм собутыльнику, которые впоследствии привели к его смерти. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил старший помощник руководителя приволжского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Захаров.

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«Следствием установлено, что утром 18 марта 2019 года мужчина в заброшенном здании вокзала «Пятницкое», расположенного в Пачелмском районе, после совместного распития алкоголя нанес своему знакомому несколько ударов тяжелым предметом и руками в различные части тела, от которых тот через непродолжительное время скончался», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в ходе следствия собрана необходимая доказательная база, проведены экспертизы, проверка показаний на месте и необходимые допросы.

«С целью недопущения повторения таких случаев в адрес руководства районного отдела полиции направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и об усилении ведомственного контроля за работой подчиненных», — добавил Дмитрий Захаров.