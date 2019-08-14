EN
08:59:56 Среда, 14 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке на молодого человека завели дело из-за уклонения от военной службы

08:12 | 14.08.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» возбуждено в отношении жителя Кузнецка Пензенской области 1998 года рождения.

В Кузнецке на молодого человека завели дело из-за уклонения от военной службы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в октябре 2018 года и в феврале 2019-го молодой человек был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки в назначенные дату и время в военный комиссариат для отправки в Вооруженные силы РФ. В указанные дни он не явился без уважительных причин», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в ходе допроса подозреваемый заявил о своем нежелании служить в армии.

Санкция ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Загрузка...
Читайте также
Следователи выяснили обстоятельства конфликта в Пензе, завершившегося смертью человека Завершен капремонт участка дороги из Ахун в Золотаревку
Власти Пензы призвали перевозчиков наладить работу на маршрутах №81 и №99 Продлен срок полномочий председателя Первомайского районного суда Пензы
В ДТП на трассе под Пензой пострадали три человека Вступил в силу приговор судье в отставке Владимиру Стасенкову
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама