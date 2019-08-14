В Кузнецке на молодого человека завели дело из-за уклонения от военной службы Криминал

Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» возбуждено в отношении жителя Кузнецка Пензенской области 1998 года рождения.

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«По данным следствия, в октябре 2018 года и в феврале 2019-го молодой человек был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки в назначенные дату и время в военный комиссариат для отправки в Вооруженные силы РФ. В указанные дни он не явился без уважительных причин», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в ходе допроса подозреваемый заявил о своем нежелании служить в армии.

Санкция ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.