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Жительницу Кузнецка будут судить за смерть знакомого, пытавшегося ее задушить

15:57 | 14.08.2019 | Криминал

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Кузнецк, 14 августа 2019. PenzaNews. 36-летняя жительница Кузнецка Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, повлекшего по неосторожности его смерть.

Жительницу Кузнецка будут судить за смерть знакомого, пытавшегося ее задушить. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, ночью 4 июня женщина 1983 года рождения приехала в гости к ранее знакомому мужчине 1964 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе разговора между ними возник конфликт на почве ревности, и он набросился на нее, пытаясь задушить. Женщина высвободилась и найденным на месте преступления пакетом с тяжелыми предметами нанесла знакомому не менее четырех ударов по голове, после чего уехала домой», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что соседи, слышавшие ночью шум из квартиры мужчины, утром обнаружили его без сознания и вызвали скорую помощь.

«К моменту прибытия медиков он скончался. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что к смерти привела тупая травма головы. Женщина была задержана. В ходе предварительного следствия она находилась под домашним арестом. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в пресс-службе.

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