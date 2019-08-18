В Пензенской области заключен под стражу мужчина, ударивший полицейского ножом Криминал

Пенза, 18 августа 2019. PenzaNews. Житель Пензенской области 1969 года рождения, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», заключен под стражу.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 7 августа оперуполномоченный отдела полиции по Пензенскому району выехал по сообщению об избиении женщины мужем для выяснения обстоятельств произошедшего. По пути следования он встретил участников конфликта в районе улицы Подлесной села Кондоль. Когда сотрудник полиции достал удостоверение и представился, обвиняемый выхватил из кармана брюк нож и нанес им удар в область груди потерпевшего», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В ведомстве добавили, что противоправные действия злоумышленника были пресечены полицейскими, прибывшими на помощь коллеге.

В настоящее время следователем выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.