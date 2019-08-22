В Каменке не сразу возбудили дело по факту сбыта наркотиков, от которых умер мужчина Криминал

Каменка, 22 августа 2019. PenzaNews. Полиция после вмешательства прокуратуры возбудила уголовное дело по факту сбыта наркотических средств, от отравления которыми 40-летний житель города Каменки Пензенской области умер в мае 2019 года.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, ранее представители каменской межрайонной прокуратуры провели сверку данных бюро судмедэкспертизы и межрайонной больницы, благодаря чему выявили факт смерти мужчины после употребления синтетического наркотика.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что этот гражданин через интернет приобрел наркотическое средство в Пензе путем обнаружения «закладки». Знакомый умершего указал, что тот употреблял наркотики более 4 лет. В поле зрения правоохранительных органов житель Каменки не попадал», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что, несмотря на наличие данных об употреблении мужчиной запрещенного вещества, правоохранительные органы не проводили проверку обстоятельств его приобретения, а также не возбудили уголовное дело по факту сбыта наркотика — оно было открыто лишь по результатам прокурорской проверки.

«В связи с недостатками в профилактической работе органа внутренних дел межрайонный прокурор [Алексей Шугуров] внес начальнику ОМВД России [Олегу Резанову] представление об устранении нарушений федерального законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — добавила Светлана Артамонова.