EN
09:06:02 Пятница, 23 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Чаадаевки умер от ножевого ранения по пути в пензенскую больницу

08:09 | 23.08.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. Житель Чаадаевки, доставленный в межрайонную больницу в Городище с ножевым ранением в живот, умер во время транспортировки в медицинское учреждение в Пензе.

Житель Чаадаевки умер от ножевого ранения по пути в пензенскую больницу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 19 августа мужчина 1960 года рождения находился в гостях у соседей на улице Кирова в Чаадаевке. Со знакомыми он распивал спиртные напитки. Во время застолья между ним и другим местным жителем произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. Гость направился к себе домой, где вооружился ножом, после чего вернулся к соседям. Зайдя в дом, он внезапно ударил ножом в живот мужчину, сидевшего за столом в кухне», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В ведомстве отметили, что, осознав произошедшее, мужчина вызвал скорую помощь и сотрудников полиции.

«Потерпевший был госпитализирован в городищенскую межрайонную больницу. 20 августа он скончался от колото-резаной раны живота в процессе транспортировки в пензенскую областную больницу. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение изнасилований и хулиганства», — пояснили в пресс-службе.

Загрузка...
Читайте также
В Арбеково транспорт пустят в объезд места ремонта теплосетей Более 150 человек стали участниками массового заезда на Олимпийской аллее в Пензе
В Пензенской области в 2020 году намечено установить более 8 тыс. мусорных контейнеров Качество услуг в сфере обращения с ТКО не отвечает требованиям — Иван Белозерцев
Пензенская горбольница №4 получила аппарат для безболезненной колоноскопии Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 7 месяцев 2019 года
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама