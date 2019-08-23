Житель Чаадаевки умер от ножевого ранения по пути в пензенскую больницу Криминал

Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. Житель Чаадаевки, доставленный в межрайонную больницу в Городище с ножевым ранением в живот, умер во время транспортировки в медицинское учреждение в Пензе.

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«По данным следствия, вечером 19 августа мужчина 1960 года рождения находился в гостях у соседей на улице Кирова в Чаадаевке. Со знакомыми он распивал спиртные напитки. Во время застолья между ним и другим местным жителем произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. Гость направился к себе домой, где вооружился ножом, после чего вернулся к соседям. Зайдя в дом, он внезапно ударил ножом в живот мужчину, сидевшего за столом в кухне», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В ведомстве отметили, что, осознав произошедшее, мужчина вызвал скорую помощь и сотрудников полиции.

«Потерпевший был госпитализирован в городищенскую межрайонную больницу. 20 августа он скончался от колото-резаной раны живота в процессе транспортировки в пензенскую областную больницу. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение изнасилований и хулиганства», — пояснили в пресс-службе.