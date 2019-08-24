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Жительница Пензы перевела мошеннику более 160 тыс. рублей ради получения кредита

14:29 | 24.08.2019 | Криминал

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Пенза, 24 августа 2019. PenzaNews. 42-летняя жительница Пензы перевела мошеннику более 160 тыс. рублей в расчете на получение кредита.

Жительница Пензы перевела мошеннику более 160 тыс. рублей ради получения кредита. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России, после оформления заявки на одном из сайтов с ней по телефону связался незнакомец, который представился сотрудником банка.

«Он сказал, что собеседнице одобрен кредит и для его получения необходимо оплатить страховку, доставку и другие услуги в размере 164 тыс. рублей. Следуя инструкциям незнакомца, женщина перевела указанную сумму на расчетный счет, однако до сих пор кредит не получила», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в УМВД.

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