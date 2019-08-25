В Пензе таксист задержан по подозрению в сбыте наркотиков Криминал

Пенза, 25 августа 2019. PenzaNews. Уроженец Неверкинского района 1998 года рождения, работающий таксистом, задержан в Пензе по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«При осмотре его автомобиля, на котором подозреваемый осуществлял трудовую деятельность, полицейские обнаружили 14 свертков с синтетическим наркотиком, которые он приготовил для сбыта на территории Пензы», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».