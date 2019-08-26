Мошенник выманил у жительницы Заречного 140 тыс. рублей Криминал

Пенза, 26 августа 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, жертвой которого стала 72-летняя жительница Заречного Пензенской области.

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«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности известного банка и сказал, что со счета карты собеседницы некие лица пытаются похитить деньги, а для обеспечения их сохранности необходимо перечислить средства на резервный счет, который он укажет. Следуя инструкциям злоумышленника, пенсионерка через оператора-кассира банка перечислила 140 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.