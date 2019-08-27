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Под Пензой будут судить мужчину, ударившего сотрудника Росгвардии

08:00 | 27.08.2019 | Криминал

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Пенза, 27 августа 2019. PenzaNews. 26-летний житель села Засечного Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Под Пензой будут судить мужчину, ударившего сотрудника Росгвардии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь на 29 мая 2019 года сотрудники Росгвардии прибыли к одному из домов на улице Натальи Лавровой в Засечном по вызову местных жителей в связи с тем, что шумела компания молодых людей. Полицейские около этого дома увидели несколько человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения и распивавших спиртное. В ходе разбирательства сотрудники Росгвардии потребовали, чтобы молодые люди прекратили противоправное поведение. В ответ мужчина 1993 года рождения нанес один удар кулаком по лицу полицейского вневедомственной охраны, от которого тот упал на асфальт», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что в итоге сотрудник Росгвардии получил открытую черепно-мозговую травму.

«Обвиняемый в ходе предварительного следствия по решения суда находился под стражей. Он раскаялся и полностью признал свою вину», — сказали в управлении, отметив, что ранее злоумышленник уже был судим за преступления против собственности.

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