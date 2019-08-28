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Использование чужой карты обернулось для жительницы Пензы уголовным делом

10:09 | 28.08.2019 | Криминал

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Пенза, 28 августа 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» возбуждено после того, как 57-летняя жительница Пензы расплачивалась чужой банковской картой.

Использование чужой карты обернулось для жительницы Пензы уголовным делом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, владелица потеряла карту в магазине на проспекте Победы, после чего с нее было списано 2 тыс. 675 рублей.

«Сотрудники полиции установили, что похищенной картой путем бесконтактной оплаты расплачивались за покупки в магазинах на улице Коммунистической и проспекте Победы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность подозреваемой установили», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что подозреваемая призналась в содеянном.

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