Использование чужой карты обернулось для жительницы Пензы уголовным делом Криминал

Пенза, 28 августа 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» возбуждено после того, как 57-летняя жительница Пензы расплачивалась чужой банковской картой.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, владелица потеряла карту в магазине на проспекте Победы, после чего с нее было списано 2 тыс. 675 рублей.

«Сотрудники полиции установили, что похищенной картой путем бесконтактной оплаты расплачивались за покупки в магазинах на улице Коммунистической и проспекте Победы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность подозреваемой установили», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что подозреваемая призналась в содеянном.