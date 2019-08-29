В Пензе убивший сожительницу ревнивец приговорен к 11 годам колонии Криминал

Пенза, 29 августа 2019. PenzaNews. 41-летний мужчина, из ревности зарезавший свою сожительницу в квартире одного из домов на улице Фурманова в Пензе, приговорен к 11 годам колонии строгого режима и одному году ограничения свободы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 21 апреля мужчина 1978 года рождения пришел к своей сожительнице в квартиру на улице Фурманова в Пензе. Между ними произошла ссора на почве ревности, в ходе которой злоумышленник схватил нож и нанес им более 20 ударов по телу и рукам женщины. В этот момент к квартире подошли двое знакомых потерпевшей. Открыв им входную дверь, обвиняемый повалил на лестничной площадке одного из мужчин и нанес ему удар тем же ножом в область грудной клетки. Противоправные действия злоумышленника были пресечены вторым гостем», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что потерпевшая скончалась на месте происшествия, а ее знакомый был госпитализирован.

Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.