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В Пензе заключена под стражу женщина, обвиняемая в убийстве бродяги

16:55 | 29.08.2019 | Криминал

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Пенза, 29 августа 2019. PenzaNews. 36-летняя жительница Пензы, обвиняемая в убийстве 47-летнего бродяги в сгоревшем строении на улице Пархоменко, заключена под стражу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензе заключена под стражу женщина, обвиняемая в убийстве бродяги

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Она пояснила, что между ней и потерпевшим возникла ссора из-за денежных средств, на которые были приобретены спиртные напитки. В результате конфликта обвиняемая ударила мужчину ножом, после чего скрылась. На следующий день женщина вернулась на место происшествия и обнаружила, что мужчина не подает признаков жизни. Она позвонила в полицию, но при этом умолчала, что ранее нанесла потерпевшему ножевое ранение», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что обвиняемая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.

«Она на протяжении длительного времени ведет антиобщественный образ жизни, нигде не работает и злоупотребляет спиртными напитками», — отметили в полиции.

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