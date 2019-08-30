В Городищенском районе мужчина подозревается в уклонении от военной службы Криминал

Пенза, 30 августа 2019. PenzaNews. Житель Городищенского района Пензенской области 1993 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

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«По данным следствия, молодой человек был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 1 апреля 2019 года в военный комиссариат Городищенского и Никольского районов для прохождения медицинского освидетельствования. В указанный день и до настоящего времени он не явился без уважительных причин», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что от сотрудников военкомата мужчина скрывался.

«В ходе допроса он пояснил, что не желает проходить военную службу», — сказали в следственного управлении.