Подозреваемые в серии краж задержаны в Заречном с поличным Криминал

Заречный, 3 сентября 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали с поличным двоих жителей Заречного Пензенской области 2001 и 2002 годов рождения, подозреваемых в серии краж. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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В ведомстве пояснили, что на розыск злоумышленников, которые в течение недели похищали имущество из автомобилей — магнитолы, видеорегистраторы, аккумуляторные батареи, акустические системы, а также оставленные в подъездах велосипеды, был ориентирован весь личный состав межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Заречный.

«Поздно вечером сотрудники уголовного розыска заметили двоих молодых людей, которые передвигались по дворам и вели себя подозрительно. Полицейские продолжили наблюдение. Они задержали граждан в тот момент, когда те путем свободного доступа проникли в припаркованный автомобиль и пытались похитить акустический усилитель и аудиоколонки», — сказали в пресс-службе.

В УМВД уточнили, что подозреваемые дали признательные показания.

«Сотрудники полиции изъяли похищенное злоумышленниками имущество по месту их проживания. Подозреваемые пояснили, что данные вещи собирались продать, а вырученные деньги — использовать на личные нужды», — отметили в ведомстве.

По фактам краж возбуждено уголовное дело.