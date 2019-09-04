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Развращавший девочек житель Пензы приговорен к 4 годам колонии

08:23 | 04.09.2019 | Криминал

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Пенза, 4 сентября 2019. PenzaNews. Наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 24-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ «Развратные действия» и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Развращавший девочек житель Пензы приговорен к 4 годам колонии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что с октября 2016 года по апрель 2018-го мужчина 1995 года рождения, находясь в квартире, расположенной в Железнодорожном районе Пензы, вступил в интернете в переписку с пятью несовершеннолетними девочками в возрасте от 13 до 15 лет, в ходе которой направлял им фото интимного содержания, обсуждал с ними сексуальные темы. Аналогичные противоправные действия в июле 2017 года он совершил в отношении 10-летней девочки, используя ее беспомощное состояние, обусловленное малолетним возрастом», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в ходе следствия пензенец находился под стражей.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

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