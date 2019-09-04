Развращавший девочек житель Пензы приговорен к 4 годам колонии Криминал

Пенза, 4 сентября 2019. PenzaNews. Наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 24-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ «Развратные действия» и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что с октября 2016 года по апрель 2018-го мужчина 1995 года рождения, находясь в квартире, расположенной в Железнодорожном районе Пензы, вступил в интернете в переписку с пятью несовершеннолетними девочками в возрасте от 13 до 15 лет, в ходе которой направлял им фото интимного содержания, обсуждал с ними сексуальные темы. Аналогичные противоправные действия в июле 2017 года он совершил в отношении 10-летней девочки, используя ее беспомощное состояние, обусловленное малолетним возрастом», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в ходе следствия пензенец находился под стражей.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.