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В Пензе возбуждено дело по факту махинации почти на 500 тыс. рублей

09:06 | 04.09.2019 | Криминал

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Пенза, 4 сентября 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту мошенничества почти на 500 тыс. рублей.

В Пензе возбуждено дело по факту махинации почти на 500 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, жертвой преступления стала женщина 1958 года рождения.

«Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что в Пензе участились случаи мошеннических действий, для задержания злоумышленников женщине следует оформить кредит, деньги перевести на карту преступников, а после их задержания сумма будет ей возвращена. Гражданка отправилась в отделение банка, где перечислила на чужую карту 80 тыс. рублей, а через три дня по аналогичной схеме перевела на разные карты еще 400 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению мошенничества.

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