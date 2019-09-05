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Водитель из Казахстана проведет 10 месяцев в колонии за попытку дать взятку в Спасске

12:38 | 05.09.2019 | Криминал

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Пенза, 5 сентября 2019. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Спасского районного суда, в соответствии с которым 45-летний Абай Сапаров из Казахстана проведет 10 месяцев в колонии общего режима за покушение на дачу взятки сотруднику полиции.

Водитель из Казахстана проведет 10 месяцев в колонии за попытку дать взятку в Спасске. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что 29 апреля Абай Сапаров, не имеющий права управления транспортными средствами, перевозил пассажиров на автобусе «Mercedes-Benz» из Москвы в Казахстан. На федеральной трассе в Спасском районе он был остановлен сотрудниками ГИБДД», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что полицейские проверили у пассажиров миграционные документы, после чего автобус был направлен в отделение МВД для оформления протоколов.

«Пытаясь помочь себе и еще двоим соотечественникам избежать административной ответственности, в том числе за нарушение режима пребывания в РФ, злоумышленник положил на стол исполняющего обязанности начальника отделения МВД России по Спасскому району 12,5 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что полицейский взятку не принял и сообщил о случившемся в дежурную часть.

Она уточнила, что адвокат осужденного не согласился с наказанием, назначенным его подзащитному, и обжаловал приговор в апелляционном порядке.

«Суд апелляционной инстанции, в соответствии с позицией прокурора, оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а жалобу адвоката — без удовлетворения», — сказала представитель надзорного ведомства.

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