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Жительница Пензы лишилась 50 тыс. рублей в результате мошенничества

14:47 | 07.09.2019 | Криминал

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Пенза, 7 сентября 2019. PenzaNews. Жительница Пензы лишилась 50 тыс. рублей, став жертвой мошенничества с банковской картой, на которой было 300 рублей.

Жительница Пензы лишилась 50 тыс. рублей в результате мошенничества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником известного банка. Звонивший сообщил, что с ее банковской карты пытались снять 5 тыс. рублей. Девушка ответила, что на ней находится всего 300 рублей. Тогда лже-сотрудник банка попросил перевести с одной карты 5 тыс. рублей на другую, под предлогом того, что иначе заблокировать ее не удастся», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что с кредитной карты жительница перечислила на дебетовую 50 тыс. рублей, затем ей пришло SMS-сообщение с кодами.

«Их она продиктовала злоумышленнику, после чего получила на сотовый телефон SMS-сообщение о списании 50 тыс. рублей. По факту кражи денег проводится проверка», — пояснили в управлении.

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