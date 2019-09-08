Жительницу Пензы обманули почти на 50 тыс. рублей при продаже дивана
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Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. 28-летняя жительница Пензы лишилась почти 50 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника при попытке продать диван через интернет.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщина разместила на сайте объявлений информацию о продаже предмета мебели за 2 тыс. рублей, и уже через 5 минут ей позвонил потенциальный покупатель, который для перечисления денег предложил пройти к банкомату.
«При выполнении инструкций неизвестного женщина перечислила 49 тыс. рублей на счет чужого абонентского номера мобильной связи», — пояснили в полиции.
В пресс-службе добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.