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Жительницу Пензы обманули почти на 50 тыс. рублей при продаже дивана

19:05 | 08.09.2019 | Криминал

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Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. 28-летняя жительница Пензы лишилась почти 50 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника при попытке продать диван через интернет.

Жительницу Пензы обманули почти на 50 тыс. рублей при продаже дивана. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщина разместила на сайте объявлений информацию о продаже предмета мебели за 2 тыс. рублей, и уже через 5 минут ей позвонил потенциальный покупатель, который для перечисления денег предложил пройти к банкомату.

«При выполнении инструкций неизвестного женщина перечислила 49 тыс. рублей на счет чужого абонентского номера мобильной связи», — пояснили в полиции.

В пресс-службе добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.

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