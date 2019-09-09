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Дело возбуждено в отношении пензенца после совершения преступления его приятелем

17:25 | 09.09.2019 | Криминал

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Пенза, 9 сентября 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 18-летнего жителя Пензы, несовершеннолетний приятель которого подозревается в грабеже.

Дело возбуждено в отношении пензенца после совершения преступления его приятелем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, по данным следствия, подросток вырвал сумку с документами, деньгами и телефоном из рук прохожей и скрылся в неизвестном направлении.

«Кинолог со служебной собакой обследовал район совершения преступления и обнаружил сумку женщины. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к совершению грабежа несовершеннолетнего жителя Пермского края. Он признался в содеянном и при допросе пояснил, что на преступление его подговорил знакомый 18-летний житель Пензы», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в отношении юноши возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», его старшего товарища — ч. 1 ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

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