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Житель Пензы перевел мошеннику 90 тыс. рублей ради получения кредита

09:15 | 10.09.2019 | Криминал

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Пенза, 10 сентября 2019. PenzaNews. 52-летний житель Пензы перевел неизвестному 90 тыс. рублей ради возможности получить кредит на выгодных условиях.

Житель Пензы перевел мошеннику 90 тыс. рублей ради получения кредита. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка из Санкт-Петербурга. Незнакомец предложил оформить кредит на сумму 200 тыс. рублей на выгодных условиях, для получения которого требовалось оплатить страховку, услуги курьера и инкассатора, а также активацию карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что житель Пензы выполнил инструкции звонившего и перечислил деньги на указанные им реквизиты, но кредит так и не получил.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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