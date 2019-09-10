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В Пензе ликвидирован наркопритон

16:55 | 10.09.2019 | Криминал

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Пенза, 10 сентября 2019. PenzaNews. Наркопритон ликвидирован в квартире одного из жилых домов в Первомайском районе Пензы благодаря информации, полученной в рамках акции «Сурский край без наркотиков».

В Пензе ликвидирован наркопритон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При проверке сведений полицейские задокументировали три факта предоставления жилого помещения для употребления наркотических средств. Оперативники установили, что хозяин квартиры, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ, изготавливал дезоморфин, который принимал вместе со своими знакомыми», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что в момент появления сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков в жилище находились организатор притона и двое потребителей запрещенных веществ.

«Их задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело», — добавили в пресс-службе.

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