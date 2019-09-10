В Пензе ликвидирован наркопритон Криминал

Пенза, 10 сентября 2019. PenzaNews. Наркопритон ликвидирован в квартире одного из жилых домов в Первомайском районе Пензы благодаря информации, полученной в рамках акции «Сурский край без наркотиков».

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«При проверке сведений полицейские задокументировали три факта предоставления жилого помещения для употребления наркотических средств. Оперативники установили, что хозяин квартиры, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ, изготавливал дезоморфин, который принимал вместе со своими знакомыми», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что в момент появления сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков в жилище находились организатор притона и двое потребителей запрещенных веществ.

«Их задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело», — добавили в пресс-службе.