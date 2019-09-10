В Башмаковском районе мужчину будут судить за покушение на убийство экс-супруги Криминал

Башмаково, 10 сентября 2019. PenzaNews. Мужчина предстанет перед судом за покушение на убийство бывшей супруги в поселке Спиртзавод Башмаковского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, вечером 30 апреля обвиняемый 1979 года рождения приехал в поселок Спиртзавод Башмаковского района, чтобы навестить свою несовершеннолетнюю дочь. 1 мая он употреблял алкоголь. В этот же день между ним и бывшей супругой произошел конфликт. В ходе ссоры он схватил металлическую отвертку и нанес ею не менее девяти ударов по голове, телу и рукам женщины. После того, как отвертка сломалась, он взял в руку нож и ударил женщину еще не менее трех раз по телу», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, пришедшая в квартиру мать потерпевшей попыталась пресечь конфликт и начала звать на помощь.

«Ей удалось вывести дочь во двор дома, где мужчина догнал их и нанес бывшей супруге еще один удар ножом, отчего тот сломался. Женщина 1986 года рождения была госпитализирована в каменскую межрайонную больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь», — уточнила Татьяна Махницкая.

Она добавила, что на протяжении всего периода следствия мужчина по решению суда находился под стражей.

«В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором. После вручения его копии обвиняемому уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавила старший помощник руководителя следственного управления.