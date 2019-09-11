В Кузнецке возбуждено дело по факту мошенничества с ремонтом оборудования Криминал

Кузнецк, 11 сентября 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества с ремонтом оборудования межрайонной детской больницы в Кузнецке Пензенской области.

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«По данным следствия, в феврале 2017 года одной из сервисных организаций были установлены неисправности комплекса рентгеновского диагностического оборудования кузнецкой межрайонной детской больницы. В сентябре того же года между больницей и одним из обществ с ограниченной ответственностью был заключен государственный контракт на ремонт данного оборудования. В течение месяца лечебным учреждением организации было перечислено более 1,2 млн рублей. В настоящее время установлено, что фактически ремонтные работы не производились», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в результате противоправных действий лиц из числа работников сервисной организации и фирмы, осуществлявшей ремонт, больнице причинен ущерб в крупном размере.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к хищению денежных средств.