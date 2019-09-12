Под Пензой возбуждено дело по факту гибели мужчины, упавшего из кузова самосвала Криминал

Пенза, 12 сентября 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда», возбуждено по факту гибели жителя села Бессоновка Пензенской области 1962 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, 12 июня 2019 года лица, осуществляющие трудовую деятельность у индивидуального предпринимателя, допустили к выполнению работ жителя Бессоновки, не прошедшего обучение безопасным методам работы на высоте и инструктаж по технике безопасности. В результате в селе Полеологово Бессоновского района потерпевший в ходе разгрузочных работ упал из кузова грузового самосвала, получив травму позвоночника», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что 11 июля мужчина от полученных телесных повреждений скончался.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда.