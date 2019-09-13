В Пензе из нелегального оборота изъята крупная партия табачной продукции Криминал

Пенза, 13 сентября 2019. PenzaNews. Более 120 тыс. пачек табачной продукции с признаками контрафактности изъято из нелегального оборота в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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В полиции уточнили, что обыски проводились в торговых точках на нескольких рынках, в розничных магазинах, а также в гаражах.

«Продукция направлена на экспертизу», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

В УМВД отметили, что с подозреваемым — жителем областного центра — проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Обстоятельства приобретения, хранения и сбыта нелегального товара устанавливаются.