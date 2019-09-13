EN
20:38:54 Пятница, 13 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе из нелегального оборота изъята крупная партия табачной продукции

14:22 | 13.09.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 13 сентября 2019. PenzaNews. Более 120 тыс. пачек табачной продукции с признаками контрафактности изъято из нелегального оборота в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензе из нелегального оборота изъята крупная партия табачной продукции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В полиции уточнили, что обыски проводились в торговых точках на нескольких рынках, в розничных магазинах, а также в гаражах.

«Продукция направлена на экспертизу», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

В УМВД отметили, что с подозреваемым — жителем областного центра — проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Обстоятельства приобретения, хранения и сбыта нелегального товара устанавливаются.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе в ДТП с участием «КамАЗа» пострадали три человека Губернатор Белозерцев призвал пензенских единороссов к активности в соцсетях
В Кузнецке открыта горячая линия по вопросам несанкционированного сжигания мусора Иван Белозерцев высказался о результатах «Единой России» на выборах в Пензенской области
Абонентам «Ростелекома» стали доступны 4K-телеканалы В Пензенской области при пожаре в частном доме погибла 75-летняя пенсионерка
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement