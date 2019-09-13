В Пензе из нелегального оборота изъята крупная партия табачной продукции
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Пенза, 13 сентября 2019. PenzaNews. Более 120 тыс. пачек табачной продукции с признаками контрафактности изъято из нелегального оборота в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
В полиции уточнили, что обыски проводились в торговых точках на нескольких рынках, в розничных магазинах, а также в гаражах.
«Продукция направлена на экспертизу», — пояснили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».
В УМВД отметили, что с подозреваемым — жителем областного центра — проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Обстоятельства приобретения, хранения и сбыта нелегального товара устанавливаются.