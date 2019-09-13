Сотрудник «Поволжуправтодора» получил условный срок за махинацию на 1,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 13 сентября 2019. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года назначено в Пензе сотруднику ФКУ «Поволжуправтодор», который признан виновным в мошенничестве почти на 1,5 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Ленинского районного суда города.

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Он уточнил, что в период с 13 января 2009 года по 21 мая 2019-го сотрудник учреждения курировал подрядные организации, выполняющие работы по содержанию трассы М5 «Урал» на различных участках.

По словам представителя суда, мужчине стало известно, что несколько баннеров, расположенных вдоль федеральной автодороги и принадлежащих одному владельцу, установлены незаконно и должны быть убраны.

«Злоумышленник ввел его в заблуждение относительно возможности непринятия мер по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций, за что потребовал якобы для передачи должностным лицам учреждения денежные средства из расчета 2 тыс. рублей ежемесячно за каждую», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что владелец баннеров согласился перечислять сотруднику ФКУ денежные средства и за период с 29 декабря 2017 года по 14 мая 2019-го отдал ему 1 млн. 493 тыс. рублей, которыми работник «Поволжуправтодора» распорядился по своему усмотрению.

«В судебном заседании мужчина согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме. Дело было рассмотрено в особом порядке», — сказал представитель суда, отметив, что злоумышленник добровольно частично возместил ущерб — с него взыскано 1 млн. 123 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.