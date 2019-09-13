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Сотрудник «Поволжуправтодора» получил условный срок за махинацию на 1,5 млн. рублей

16:16 | 13.09.2019 | Криминал

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Пенза, 13 сентября 2019. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года назначено в Пензе сотруднику ФКУ «Поволжуправтодор», который признан виновным в мошенничестве почти на 1,5 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Ленинского районного суда города.

Сотрудник «Поволжуправтодора» получил условный срок за махинацию на 1,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он уточнил, что в период с 13 января 2009 года по 21 мая 2019-го сотрудник учреждения курировал подрядные организации, выполняющие работы по содержанию трассы М5 «Урал» на различных участках.

По словам представителя суда, мужчине стало известно, что несколько баннеров, расположенных вдоль федеральной автодороги и принадлежащих одному владельцу, установлены незаконно и должны быть убраны.

«Злоумышленник ввел его в заблуждение относительно возможности непринятия мер по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций, за что потребовал якобы для передачи должностным лицам учреждения денежные средства из расчета 2 тыс. рублей ежемесячно за каждую», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что владелец баннеров согласился перечислять сотруднику ФКУ денежные средства и за период с 29 декабря 2017 года по 14 мая 2019-го отдал ему 1 млн. 493 тыс. рублей, которыми работник «Поволжуправтодора» распорядился по своему усмотрению.

«В судебном заседании мужчина согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме. Дело было рассмотрено в особом порядке», — сказал представитель суда, отметив, что злоумышленник добровольно частично возместил ущерб — с него взыскано 1 млн. 123 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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