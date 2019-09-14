Более 100 уголовных дел возбуждено в ходе акции «Сурский край – без наркотиков!» Криминал

Пенза, 14 сентября 2019. PenzaNews. 113 уголовных дел возбуждено в Пензенской области в период проведения региональной антинаркотической акции «Сурский край – без наркотиков!», стартовавшей 12 августа и завершившейся 9 сентября. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры.

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«Составлено 127 протоколов об административных правонарушениях, из незаконного оборота изъято более 7 кг запрещенных веществ», — добавляется в тексте.

В нем уточняется также, что на горячую линию поступило 370 сообщений о совершении правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в большинстве случаев информация нашла свое подтверждение.

«Проведенный прокуратурой области анализ состояния законности в антинаркотической сфере показал эффективность этой региональной акции», — отмечается в пресс-релизе.