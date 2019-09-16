Вступил в силу приговор по делу о мошенничестве в центре психоневрологии и наркологии Криминал

Пенза, 16 сентября 2019. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым Ольга Крылова признана виновной в мошенничестве, совершенном в период исполнения обязанностей заведующей центром психоневрологии и наркологии медико-санитарной части №59 ФМБА России в городе Заречном Пензенской области, вступил в законную силу.

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«Суд установил, что Ольга Крылова в мае 2018 года исполняла обязанности заведующей центром психоневрологии и наркологии МСЧ №59. Зная, что в медицинском учреждении имеется вакантная ставка психиатра-нарколога кабинета медицинского освидетельствования, она подписала дополнительное соглашение, согласно которому на май 2018 года на нее было возложено обязательство выполнять за счет вакантной ставки ряд работ. По ее указанию в табель учета использования рабочего времени были внесены соответствующие сведения, однако на самом деле Ольга Крылова эти работы не выполняла», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Она уточнила, что женщине была установлена доплата в размере 10 тыс. 654 рублей, которой та распорядилась по своему усмотрению.

Пресс-секретарь уточнила, что вину в совершении преступления Ольга Крылова не признала.

«Судом первой инстанции ей было назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев, которое постановлено считать условным», — пояснила Наталья Яшина.

Она добавила, что женщина не согласилась с приговором, в связи с чем обратилась в областной суд с апелляционной жалобой и дополнениями к ней, которые по результатам рассмотрения оставлены без удовлетворения.