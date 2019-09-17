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В Пензе женщина обвиняется в убийстве сожителя на даче

09:56 | 17.09.2019 | Криминал

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Пенза, 17 сентября 2019. PenzaNews. Женщина обвиняется в убийстве сожителя на даче в садоводческом некоммерческом товариществе «Заря» в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе женщина обвиняется в убийстве сожителя на даче. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в августе 2019 года 35-летняя женщина вместе с сожителем находилась на территории дачного участка в СНТ «Заря». Мужчина в тот день употреблял спиртное. Со слов обвиняемой, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он начал агрессивно вести себя, оскорблять ее. После того как мужчина в ходе словесной перепалки толкнул ее, женщина схватила молоток и нанесла им несколько ударов по голове сожителя», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что 8 сентября отец женщины обнаружил на дачном участке частично закопанное в землю тело мужчины и вызвал сотрудников правоохранительных органов.

«В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть потерпевшего наступила от перелома костей черепа», — уточнила Татьяна Махницкая.

Представитель следственного управления пояснила, что в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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