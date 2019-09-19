Угнанный под Пензой автомобиль обнаружен вблизи птицефабрики Криминал

Пенза, 19 сентября 2019. PenzaNews. Автомобиль «ВАЗ-2106», который был угнан с территории частного домовладения в селе Сосновка Бессоновского района Пензенской области при помощи оставленного в замке зажигания ключа, обнаружен вблизи птицефабрики на дороге, ведущей в Чемодановку.

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«Сотрудники уголовного розыска и ГИБДД установили причастность к совершению преступления двоих несовершеннолетних местных жителей. Они признались в содеянном», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».