EN
20:41:51 Четверг, 19 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Угнанный под Пензой автомобиль обнаружен вблизи птицефабрики

19:10 | 19.09.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 19 сентября 2019. PenzaNews. Автомобиль «ВАЗ-2106», который был угнан с территории частного домовладения в селе Сосновка Бессоновского района Пензенской области при помощи оставленного в замке зажигания ключа, обнаружен вблизи птицефабрики на дороге, ведущей в Чемодановку.

Угнанный под Пензой автомобиль обнаружен вблизи птицефабрики. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники уголовного розыска и ГИБДД установили причастность к совершению преступления двоих несовершеннолетних местных жителей. Они признались в содеянном», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Загрузка...
Читайте также
Неврологи и сосудистые хирурги будут вести прием в пензенских поликлиниках 21 сентября Более 40 пензенцев стали почетными донорами России
Главой города Кузнецка избран Сергей Лаптев Завершать строительство дома для сирот в Заре будет «Ремстройсервис»
Стилиди и Хасанов посетили мероприятия в честь 75-летия онкослужбы Пензенской области В Пензе задержан грабитель, напавший с газовым баллончиком на мужчину в подъезде
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement