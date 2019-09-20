Живший на вокзале мужчина приговорен в Пачелме к 9 годам колонии за смерть собутыльника Криминал

Пачелма, 20 сентября 2019. PenzaNews. Наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено в Пачелме Пензенской области 56-летнему мужчине, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил старший помощник руководителя приволжского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Захаров.

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«Следствием и судом установлено, что утром 18 марта 2019 года в заброшенном здании вокзала «Пятницкое», расположенного в Пачелмском районе, после совместного распития алкоголя мужчина нанес своему знакомому несколько ударов тяжелым железным предметом и руками по различным частям тела, от которых тот через непродолжительное время скончался», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в адрес руководства районного отдела полиции направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и об усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.