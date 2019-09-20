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В Пензе возбуждено дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 60 млн. рублей

19:10 | 20.09.2019 | Криминал

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Пенза, 20 сентября 2019. PenzaNews. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области при взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ, ФНС и МВД России возбудил уголовное дело по факту уклонения руководства одного из обществ с ограниченной ответственностью от уплаты налогов в особо крупном размере.

В Пензе возбуждено дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 60 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, руководство одной из фирм, занимающейся производством сельскохозяйственной продукции, в период с 2014 по 2016 годы уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 60 млн. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что, согласно материалам дела, в декларации и иные документы были внесены заведомо ложные сведения относительно финансово-хозяйственных взаимоотношений с рядом контрагентов.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Принимаются меры по погашению задолженности по уплате налогов», — сказала собеседница агентства.

Расследование уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов», продолжается.

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