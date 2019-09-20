В Пензе возбуждено дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 60 млн. рублей Криминал

Пенза, 20 сентября 2019. PenzaNews. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области при взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ, ФНС и МВД России возбудил уголовное дело по факту уклонения руководства одного из обществ с ограниченной ответственностью от уплаты налогов в особо крупном размере.

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«По данным следствия, руководство одной из фирм, занимающейся производством сельскохозяйственной продукции, в период с 2014 по 2016 годы уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 60 млн. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что, согласно материалам дела, в декларации и иные документы были внесены заведомо ложные сведения относительно финансово-хозяйственных взаимоотношений с рядом контрагентов.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Принимаются меры по погашению задолженности по уплате налогов», — сказала собеседница агентства.

Расследование уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов», продолжается.