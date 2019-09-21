В Пензе экс-сотрудник подведомственного УФСИН учреждения осужден за присвоение бензина Криминал

Пенза, 21 сентября 2019. PenzaNews. Бывший начальник автомобильной службы ФКУ «Отдел по конвоированию управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области» признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, начальник автомобильной службы ФКУ «Отдел по конвоированию управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области» не позднее начала февраля 2019 года решил совершить присвоение вверенного ему имущества — бензина марки АИ-92, принадлежащего УФСИН. С этой целью по его указанию с февраля по май подчиненные водители при заправке служебного транспорта по топливным картам наполняли бензином канистру и впоследствии передавали ему либо заправляли его личный автомобиль», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что расследование уголовного дела велось при взаимодействии сотрудников управлений СКР, ФСБ и ФСИН России.

По словам Татьяны Махницкой, вину мужчина признал полностью, а также возместил причиненный ущерб в размере более 12 тыс. рублей.

«Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу», — уточнила представитель следственного управления.