В Никольском районе женщину будут судить за смерть сожителя, которого она била толкушкой Криминал

Никольск, 24 сентября 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту смерти мужчины 1977 года рождения в селе Ильмино Никольского района Пензенской области, который получил несколько ударов толкушкой по голове в ходе пьяной ссоры с сожительницей.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по данным следствия, вечером 21 сентября пара распивала спиртное с местным жителем у себя дома.

«Со слов женщины, после ухода гостя сожитель начал вести себя агрессивно, беспричинно ударил ее и ушел из дома. После его возвращения конфликт продолжился. В ходе словесной перепалки мужчина схватил ее за волосы. Она взяла деревянную толкушку и несколько раз ударила его по голове, после чего выбежала из дома и всю ночь просидела в бане. Утром 22 сентября, зайдя в дом, женщина обнаружила, что сожитель не подает признаков жизни. О его смерти она сообщила местному фельдшеру, не рассказав, что накануне причинила ему телесные повреждения», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в ходе допроса женщина рассказала, что между ней и сожителем нередко происходили конфликты, причем мужчина всегда выступал инициатором ссор и неоднократно применял насилие.

«Подозреваемая 1971 года рождения задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения», — сказала Татьяна Махницкая.