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В Никольском районе женщину будут судить за смерть сожителя, которого она била толкушкой

17:58 | 24.09.2019 | Криминал

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Никольск, 24 сентября 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту смерти мужчины 1977 года рождения в селе Ильмино Никольского района Пензенской области, который получил несколько ударов толкушкой по голове в ходе пьяной ссоры с сожительницей.

В Никольском районе женщину будут судить за смерть сожителя, которого она била толкушкой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по данным следствия, вечером 21 сентября пара распивала спиртное с местным жителем у себя дома.

«Со слов женщины, после ухода гостя сожитель начал вести себя агрессивно, беспричинно ударил ее и ушел из дома. После его возвращения конфликт продолжился. В ходе словесной перепалки мужчина схватил ее за волосы. Она взяла деревянную толкушку и несколько раз ударила его по голове, после чего выбежала из дома и всю ночь просидела в бане. Утром 22 сентября, зайдя в дом, женщина обнаружила, что сожитель не подает признаков жизни. О его смерти она сообщила местному фельдшеру, не рассказав, что накануне причинила ему телесные повреждения», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в ходе допроса женщина рассказала, что между ней и сожителем нередко происходили конфликты, причем мужчина всегда выступал инициатором ссор и неоднократно применял насилие.

«Подозреваемая 1971 года рождения задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения», — сказала Татьяна Махницкая.

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