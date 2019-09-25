Житель Сочи задержан по подозрению в мошенничестве в Кузнецке Криминал

Кузнецк, 25 сентября 2019. PenzaNews. Житель Сочи, подозреваемый в совершении нескольких фактов мошенничества в Кузнецке Пензенской области, задержан в Краснодарском крае.

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«В апреле 2019 года злоумышленник предложил работнице ломбарда, расположенного в торговом центре на улице Минской, разменять крупные купюры. Он пояснил, что получил деньги от продажи овощей. Девушка согласилась, сообщив, что располагает крупными купюрами на сумму более 20 тыс. рублей. Мужчина отсчитал банкноты достоинством в 500 рублей, зная, что дает на одну меньше, чем нужно. При пересчете девушка обнаружила, что одной купюры не хватает, и сказала об этом незнакомцу. Тот взял пачку обратно, начал считать и незаметно для работницы ломбарда переложил часть денег в рукав куртки. Закончив подсчет, он извинился перед ней, добавил к пачке 500 рублей и передал наличные. Потерпевшая не стала пересчитывать деньги и отдала крупные купюры. Только вечером она обнаружила недостачу в 10 тыс. рублей, о чем и сообщила полицейским», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве добавили, что на следующее утро в полицию Кузнецка обратилась работница магазина, расположенного в торговом центре на улице Белинского, которую аналогичным образом обманули более чем на 8 тыс. рублей.

«Сотрудники полиции установили личность подозреваемого 1957 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за аналогичные преступления в разных регионах России, и задержали его в Краснодарском крае. Его доставили в Кузнецк для проведения необходимых действий. Злоумышленник признал свою вину и полностью возместил ущерб, причиненный потерпевшим. Возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе.