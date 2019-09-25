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Жительница Пензы лишилась 13 тыс. рублей после сообщения об одобрении кредита

14:13 | 25.09.2019 | Криминал

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Пенза, 25 сентября 2019. PenzaNews. 35-летняя жительница Пензы лишилась 13 тыс. рублей, которые были списаны с ее банковской карты после сообщения об одобрении кредита.

Жительница Пензы лишилась 13 тыс. рублей после сообщения об одобрении кредита

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Обратившись в полицию, женщина рассказала, что на ее телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником отдела кредитования известного банка. Она сказала, что собеседнице одобрен кредит. На это женщина ответила, что таких заявок не оставляла. Незнакомка пояснила, что ей перезвонят с другого номера», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что через некоторое время женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности.

«Он сказал, что с банковской карты собеседницы мошенники пытались похитить деньги и для предотвращения попытки хищения необходимо продиктовать реквизиты карты и коды, которые поступят в SMS, что потерпевшая и сделала. Час спустя она позвонила на «горячую линию» банка и в разговоре с оператором узнала, что со счета ее карты списано 13 тыс. рублей. Полицейским женщина пояснила, что знала о подобных способах обмана. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе.

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