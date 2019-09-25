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В Пензе сотрудник отдела УМВД по борьбе с коррупцией попался на взятке в 100 тыс. рублей

18:09 | 25.09.2019 | Криминал

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Пенза, 25 сентября 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе в отношении 29-летнего капитана полиции, который подозревается в получении взятки в размере 100 тыс. рублей за незаконные действия. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе сотрудник отдела УМВД по борьбе с коррупцией попался на взятке в 100 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, прокуратура Ленинского района Пензы признала возбуждение дела законным.

«В ходе доследственной проверки установлено, что оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Пензе днем 20 сентября в одном из кафе получил взятку в размере 100 тыс. рублей от пензенца за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении его 30-летнего знакомого, проживающего в Колышлейском районе», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что данный факт был выявлен и пресечен сотрудниками управления ФСБ России по Пензенской области.

Светлана Артамонова уточнила, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, решается вопрос о предъявлении обвинения.

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