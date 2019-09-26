Жительница Мокшана лишилась более 100 тыс. рублей, надеясь вернуть потраченные деньги Криминал

Мокшан, 26 сентября 2019. PenzaNews. 66-летняя жительница Мокшана Пензенской области лишилась более 100 тыс. рублей в надежде вернуть деньги, вложенные в торговлю на бирже. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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В ведомстве пояснили, что мошенник позвонил женщине на мобильный телефон, представился сотрудником международного банка и сказал, что в его учреждении есть отдел, который поможет вернуть средства.

«Следуя инструкциям неизвестного, жительница Мокшана предоставила ему удаленный доступ к своему компьютеру. Через некоторое время она обнаружила, что со счета ее дебетовой карты 107 тыс. рублей переведено на другой счет», — уточнили в пресс-службе.

В управлении уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.