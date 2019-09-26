В Пензенской области нестабильная криминогенная обстановка — Николай Сармин Криминал

Пенза, 26 сентября 2019. PenzaNews. Криминогенная обстановка в Пензенской области не является стабильной. Об этом заявил начальник регионального управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Николай Сармин.

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«Криминогенную обстановку в области нельзя признать стабильной», — сказал он в ходе заседания регионального правительства в четверг, 26 сентября.

Николай Сармин сообщил, что за восемь месяцев 2019 года на территории субъекта федерации зафиксирован рост общей преступности на 4,4%, при этом количество тяжких и особо тяжких преступлений стало больше на 24,9%.

«В общей структуре преступности наблюдается увеличение преступлений, совершенных на бытовой почве — плюс 4,8%, преступлений в общественных местах — плюс 2,4%, на улице — плюс 4%. Зафиксирован рост уровня рецидивной преступности на 2,2%, а также подростковой преступности — на 27,8%», — добавил глава управления.