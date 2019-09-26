«Безопасный город» за 7 месяцев помог раскрыть в Пензенской области 122 преступления Криминал

Пенза, 26 сентября 2019. PenzaNews. 122 преступления раскрыто в Пензенской области за первые семь месяцев 2019 года благодаря использованию аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Об этом сообщил начальник регионального управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Николай Сармин.

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«По итогам семи месяцев с помощью АПК раскрыто 122 преступления, 44 правонарушения, это не считая нарушений в области безопасности дорожного движения», — сказал он в ходе заседания правительства Пензенской области в четверг, 26 сентября.

Николай Сармин уточнил, что на развитие «Безопасного города» из регионального бюджета в 2019 году выделено 27 млн. рублей.

«В настоящее время в местах массового пребывания людей на улично-дорожной сети региона функционирует 290 камер видеонаблюдения, в том числе 94 камеры, состоящие на балансе ГКУ «Безопасный регион», и 196 видеокамер сторонних организаций», — добавил глава управления.