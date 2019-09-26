EN
18:31:41 Четверг, 26 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Безопасный город» за 7 месяцев помог раскрыть в Пензенской области 122 преступления

16:59 | 26.09.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 26 сентября 2019. PenzaNews. 122 преступления раскрыто в Пензенской области за первые семь месяцев 2019 года благодаря использованию аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Об этом сообщил начальник регионального управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Николай Сармин.

«Безопасный город» за 7 месяцев помог раскрыть в Пензенской области 122 преступления. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По итогам семи месяцев с помощью АПК раскрыто 122 преступления, 44 правонарушения, это не считая нарушений в области безопасности дорожного движения», — сказал он в ходе заседания правительства Пензенской области в четверг, 26 сентября.

Николай Сармин уточнил, что на развитие «Безопасного города» из регионального бюджета в 2019 году выделено 27 млн. рублей.

«В настоящее время в местах массового пребывания людей на улично-дорожной сети региона функционирует 290 камер видеонаблюдения, в том числе 94 камеры, состоящие на балансе ГКУ «Безопасный регион», и 196 видеокамер сторонних организаций», — добавил глава управления.

Загрузка...
Читайте также
Суд обязал администрацию Никольска и УЖКХ ликвидировать свалку в черте города Пешеходный переход через трассу под Кузнецком сделают безопаснее
Николай Сармин назвал привлечение жителей к охране порядка «двойной профилактикой» Кредитный портфель ВТБ в Пензенской области превысил 21 млрд. рублей
В Пензенской области нестабильная криминогенная обстановка — Николай Сармин Жительница Мокшана лишилась более 100 тыс. рублей, надеясь вернуть потраченные деньги
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement