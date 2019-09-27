EN
14:59:50 Пятница, 27 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы проведет два года в колонии строгого режима за восемь случаев пьяной езды

14:43 | 27.09.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 27 сентября 2019. PenzaNews. 37-летний житель Пензы, признанный судом виновным в восьми случаях вождения автомобиля в нетрезвом виде, проведет два года в исправительной колонии строгого режима, а также в течение трех лет не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Житель Пензы проведет два года в колонии строгого режима за восемь случаев пьяной езды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе рассмотрения дела установлено, что пензенец ранее был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и за невыполнение требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования. После этого с июля по декабрь 2018 года он восемь раз управлял автомобилем в нетрезвом состоянии в разных районах города. Каждый раз, когда его останавливали сотрудники ГИБДД, он отказывался проходить медосвидетельствование», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, адвокат мужчины не согласился с приговором и в апелляционной жалобе попросил назначить своему подзащитному условную меру наказания.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда с учетом данных о личности осужденного, который ранее был судим, состоит на учете в наркологической больнице в связи с употреблением психостимуляторов и неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, оставила приговор суда первой инстанции без изменения», — добавила собеседница агентства.

Загрузка...
Читайте также
Утверждены председатели комиссий гордумы Пензы Пензенский губернатор и президент Союза ММА России обсудили развитие смешанных единоборств
В центре Пензы 5 октября пройдет ярмарка «Дары осени» Роспотребнадзор откроет в Пензе горячую линию по вопросам гриппа и вирусных инфекций
В Пензе 1 октября будет открыта фотовыставка «Возвращение к родным берегам» Вице-мэр Пензы подвел промежуточные итоги начала отопительного сезона
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement