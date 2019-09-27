Житель Пензы проведет два года в колонии строгого режима за восемь случаев пьяной езды Криминал

Пенза, 27 сентября 2019. PenzaNews. 37-летний житель Пензы, признанный судом виновным в восьми случаях вождения автомобиля в нетрезвом виде, проведет два года в исправительной колонии строгого режима, а также в течение трех лет не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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«В ходе рассмотрения дела установлено, что пензенец ранее был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и за невыполнение требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования. После этого с июля по декабрь 2018 года он восемь раз управлял автомобилем в нетрезвом состоянии в разных районах города. Каждый раз, когда его останавливали сотрудники ГИБДД, он отказывался проходить медосвидетельствование», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, адвокат мужчины не согласился с приговором и в апелляционной жалобе попросил назначить своему подзащитному условную меру наказания.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда с учетом данных о личности осужденного, который ранее был судим, состоит на учете в наркологической больнице в связи с употреблением психостимуляторов и неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, оставила приговор суда первой инстанции без изменения», — добавила собеседница агентства.