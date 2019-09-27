В Пензе выясняют детали мошенничества, связанного с доставкой 101 розы в МРЭО ГИБДД Криминал

Пенза, 27 сентября 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции начали проверку по факту мошенничества, жертвой которого в Пензе стал молодой мужчина, обязавшийся доставить в межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД букет из 101 розы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«На сайте Avito.ru мужчина разместил объявление о доставке цветов. Через некоторое время на его телефон позвонил неизвестный и попросил доставить 101 розу в МРЭО ГИБДД на проспекте Строителей. В этот же день он собрал заказ и направился по указанному адресу. В пути следования гражданину снова позвонил незнакомец и попросил его купить шампанское и коробку конфет, а также пополнить счет абонентского номера мобильной связи на 6 тыс. рублей, которые обещал вернуть при встрече вместе с оплатой заказа», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, следуя этой просьбе, мужчина перечислил указанную сумму, после чего мошенник перестал выходить на связь.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в управлении.