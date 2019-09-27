В Пензе возбуждено дело после смерти рабочего, упавшего с платформы автокрана Криминал

Пенза, 27 сентября 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда», возбуждено в Пензе по факту смерти мужчины 1980 года рождения, скончавшегося от травм, полученных во время работ на пилораме. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, утром 13 июля 2019 года на арендуемой одним из индивидуальных предпринимателей пилораме в Пензе без осуществления контроля со стороны лица, ответственного за соблюдение техники безопасности, мужчина был допущен к выполнению работ на платформе автомобильного крана. Во время ремонта механизмов крана он упал с высоты более 2,5 метров», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что пострадавший получил телесные повреждения, от которых умер в больнице 9 августа.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — сказала Татьяна Махницкая.