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Мошенник выманил у жительницы Лунинского района около 70 тыс. рублей

15:45 | 28.09.2019 | Криминал

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Пенза, 28 сентября 2019. PenzaNews. 44-летняя жительница Лунинского района Пензенской области лишилась около 70 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

Мошенник выманил у жительницы Лунинского района около 70 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности известного банка. Он сказал, что с карты собеседницы пытаются похитить деньги и для предотвращения списания необходимо перевести их на резервный счет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что, следуя инструкциям злоумышленника, женщина перевела незнакомцу 67 тыс. рублей и только потом позвонила на горячую линию банка, после чего осознала обман.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — сказали в полиции.

Личность человека, причастного к совершению преступления, пока не установлена.

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