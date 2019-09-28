Мошенник выманил у жительницы Лунинского района около 70 тыс. рублей Криминал

Пенза, 28 сентября 2019. PenzaNews. 44-летняя жительница Лунинского района Пензенской области лишилась около 70 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

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«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности известного банка. Он сказал, что с карты собеседницы пытаются похитить деньги и для предотвращения списания необходимо перевести их на резервный счет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что, следуя инструкциям злоумышленника, женщина перевела незнакомцу 67 тыс. рублей и только потом позвонила на горячую линию банка, после чего осознала обман.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — сказали в полиции.

Личность человека, причастного к совершению преступления, пока не установлена.