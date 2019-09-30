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В Пензе женщина перевела неизвестным 1 млн. рублей в надежде получить выплату от «МММ»

15:37 | 30.09.2019 | Криминал

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Пенза, 30 сентября 2019. PenzaNews. Жертва финансовой пирамиды «МММ», проживающая в Пензе, за несколько дней перечислила более 1 млн. рублей неизвестным людям в надежде вернуть вложенные ранее деньги.

В Пензе женщина перевела неизвестным 1 млн. рублей в надежде получить выплату от «МММ». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщине позвонил незнакомец, который заявил, что организация хранила часть денежных средств за границей и теперь имеет возможность частично погасить долг перед клиентами, при этом он пообещал ей выплату в 1 млн. рублей.

«На следующий день неизвестный перезвонил и сказал, что деньги для выплаты поступили, в связи с чем попросил назвать номер сберегательного счета. Затем поступил звонок от мужчины, который представился работником ЦБ РФ и предложил оплатить страховку в размере 20 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что в банке, куда обратилась женщина, работница поинтересовалась, кому адресован перевод, а после отказа клиентки отвечать на этот вопрос предупредила ее о возможном мошенничестве.

В УМВД отметили, что впоследствии доверчивая гражданка передала суть разговора злоумышленнику, а тот призвал ее использовать легенду о перечислении денег родственнику.

«В течение следующих дней под различными предлогами женщина перевела неизвестным более 1 млн. рублей. Когда деньги у нее закончились, а незнакомцы потребовали заплатить еще 200 тыс. рублей и предложили для этого оформить кредит, жительница Пензы стала сомневаться в правдивости их слов и обратилась в полицию», — сказали в пресс-службе.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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