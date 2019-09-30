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Пьяный водитель не заметил, что насмерть сбил ребенка под Сердобском — СКР

19:50 | 30.09.2019 | Криминал

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Пенза, 30 сентября 2019. PenzaNews. Житель села Рощино Сердобского района Пензенской области 1972 года рождения, который, по версии следствия, после употребления алкоголя сел за руль и насмерть сбил мальчика, заявил в ходе допросов, что не заметил произошедшего и по этой причине покинул место ДТП. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Пьяный водитель не заметил, что насмерть сбил ребенка под Сердобском — СКР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 27 сентября 47-летний мужчина употреблял спиртное. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сел за руль своей автомашины «Ford Focus» и на улице Победы в селе Рощино Сердобского района совершил наезд на мальчика 2016 года рождения, шедшего с матерью. Женщина в тот момент везла коляску с младшим ребенком», — пояснила собеседница агентства, напомнив, что в результате старший ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

Татьяна Махницкая добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Мужчине предъявлено обвинение. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила представитель следственного управления.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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