Пьяный водитель не заметил, что насмерть сбил ребенка под Сердобском — СКР Криминал

Пенза, 30 сентября 2019. PenzaNews. Житель села Рощино Сердобского района Пензенской области 1972 года рождения, который, по версии следствия, после употребления алкоголя сел за руль и насмерть сбил мальчика, заявил в ходе допросов, что не заметил произошедшего и по этой причине покинул место ДТП. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, вечером 27 сентября 47-летний мужчина употреблял спиртное. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сел за руль своей автомашины «Ford Focus» и на улице Победы в селе Рощино Сердобского района совершил наезд на мальчика 2016 года рождения, шедшего с матерью. Женщина в тот момент везла коляску с младшим ребенком», — пояснила собеседница агентства, напомнив, что в результате старший ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

Татьяна Махницкая добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Мужчине предъявлено обвинение. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила представитель следственного управления.

Обстоятельства произошедшего выясняются.