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В Пензенской области треть преступлений совершается в общественных местах — прокуратура

10:05 | 01.10.2019 | Криминал

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Пенза, 1 октября 2019. PenzaNews. Почти 34% зарегистрированных на территории Пензенской области с января по август 2019 года преступлений — 2 тыс. 977 из 8 тыс. 786 — совершены в общественных местах, в том числе более 2 тысяч — на улице. Такие данные обнародованы на сайте прокуратуры региона.

В Пензенской области треть преступлений совершается в общественных местах — прокуратура. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации надзорного ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число преступлений в общественных местах увеличилось более чем на 2%, на улице — на 4%.

Значительная часть преступлений зарегистрирована на территории Октябрьского района Пензы — 596, Железнодорожного — 479, Первомайского — 414, Ленинского — 313, а также в Кузнецке — 200, Пензенском районе — 119 и в Заречном — 110.

При этом наибольший рост наблюдается в Железнодорожном районе Пензы, Шемышейском, Иссинском и Спасском районах.

Наиболее часто в общественных местах совершались кражи, грабежи, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта.

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