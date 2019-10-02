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В Сердобском районе ветеран боевых действий осужден за хранение ружья и взрывчатых веществ

19:17 | 02.10.2019 | Криминал

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Пенза, 2 октября 2019. PenzaNews. Наказание в виде двух лет лишения свободы условно назначено 40-летнему ветерану боевых действий из Сердобского района Пензенской области, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

В Сердобском районе ветеран боевых действий осужден за хранение ружья и взрывчатых веществ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Сердобского городского суда, 7 лет назад мужчина взял из сейфа в квартире покойного отца три металлические банки и одну бутылку из полимерного материала с бездымным порохом, являющимся взрывчатым веществом метательного типа, которые принес к себе домой, что считается незаконным приобретением.

«В ноябре 2012 года он обнаружил на берегу реки Баечки одноствольное охотничье ружье, изготовленное путем самодельного укорачивания ствола», — сказал собеседник агентства, добавив, что злоумышленник забрал его себе и впоследствии незаконно хранил в гараже.

Представитель суда уточнил, что мужчина полностью согласился с предъявленным ему обвинением.

Приговор по данному уголовному делу пока не вступил в законную силу.

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